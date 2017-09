Zur Person: Wilfried Oellers (CDU)

Wilfried Oellers wurde am 16. September 1975 in Mönchengladbach geboren. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter, wohnt in Heinsberg-Dremmen.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Köln und der zweiten juristischen Staatsprüfung arbeitete Oellers als Rechtsanwalt – und zwar als Fachanwalt für Arbeitsrecht.

In die CDU 2003 eingetreten, gehörte Oellers von 2004 bis 2013 dem Rat der Stadt Heinsberg an. Nach seiner Nominierung als Kandidat der Union und dem Wahlsieg 2013 zog er in den Bundestag ein.

Seit über 30 Jahren ist Oellers aktives Mitglied im Musikverein Horst. Und er ist Vorsitzender des Fördervereins Bürgerhalle Horst.