Zur Person: Norbert Spinrath (SPD)

Norbert Spinrath wurde am 26. September 1957 in Rheydt geboren. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und einen Enkel, wohnt in Geilenkirchen-Teveren.

Seit 1978 hat sich Spinrath – von Beruf Polizeibeamter – ehrenamtlich in der Gewerkschaft der Polizei (GdP) engagiert, deren Bundesvorsitzender er von 1998 bis 2000 war.

Der SPD, deren Kreisvorsitzender Norbert Spinrath ist, gehört er seit 1988 an. Bundestagskandidat war er 2005 und 2009 und 2013. Seit 2013 gehört er dem Parlament in Berlin an.

In seiner Freizeit werkelt Spinrath daheim am „Fertighäuschen“, hört und komponiert Musik und radelt gerne.