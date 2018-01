Kreis Heinsberg.

Andreas Goß, Initiator und Organisator des Cusanus-Schulfußballcups, war mit der dritten Auflage des Turniers am Montag in der Karl-Fischer-Sporthalle in Erkelenz „absolut zufrieden“. Außerhalb des Parketts sorgten die vielen fleißigen Helfern für den reibungslosen Ablauf. Rodolfo Mohren fungierte als Hallensprecher, die Mitglieder des Technikteams regelten Zeitnahme, Tor­jingle und Musikeinspielungen.