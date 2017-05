Kreis Heinsberg. Im Rahmen des Landessportfestes der Schulen hat der Ausschuss für den Schulsport die Kreisendspiele im Beachvolleyball (zugleich die Bezirkshauptrunde) für die Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2000 bis 2003) auf der Beachvolleyballanlage in Erkelenz ausgerichtet.

Die beiden teilnehmenden Mannschaften kamen von zwei heimischen Schulen: Cornelius-Burgh-Gymnasium und Cusanus-Gymnasium. In der Endabrechnung hatte das Cusanus nach Siegen in Mädchen-Doppel und Mixed mit 2:1 die Nase vorn; das Jungen-Doppel wurde vom CBG gewonnen. Das Bezirksfinale soll im Juni in Düren ausgetragen werden.