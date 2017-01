Cusanus-Cup: Schulfußballturnier in Erkelenz

Kreis Heinsberg. Nach dem Premierenerfolg im vergangenen Jahr rechnet Organisator Andreas Goß auch bei der zweiten Auflage des Schulfußballturniers um den ­Cusanus-Cup mit guten Leistungen und einer angenehmen At­mosphäre.

In der Karl-Fischer-Sporthalle in Erkelenz sind am kommenden Montag, 16. Januar, acht Jungen und acht Mädchenmannschaften am Ball.

Den Anfang machen diesmal die Jungen, die ab 8.30 Uhr ihren Turniersieger ermitteln. Cup­verteidiger ist die Hauptschule ­Hückelhoven, die in Gruppe 1 mit den Teams des Cusanus-Gymnasiums, Cornelius-Burgh-Gymnasiums und der Gesamtschule Ratheim spielt.

Die Gruppe 2 bilden Hauptschule Erkelenz, Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg, die zweite Mannschaft des Cusanus-Gymnasiums sowie die Realschule Erkelenz. Das Endspiel beginnt um 11.38 Uhr.

Die Mädchen spielen dann ab 12.30 Uhr in dieser Besetzung: Gruppe A: Cusanus-Gymnasium, Gesamtschule Ratheim, Hauptschule Hückelhoven, Hauptschule Erkelenz; Gruppe B: Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg (Cupverteidiger), Realschule Heinsberg, zweite Mannschaft des Cusanus-Gymnasiums, Realschule Erkelenz.

Endspielbeginn ist um 15.38 Uhr.