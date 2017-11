Kreis Heinsberg - Caritasverband bietet Alltagskompetenz-Training für Senioren an

Informationen im Internet und im Flyer

Wer als Senior Interesse am Beratungs- und Unterstützungsangebot „Pakt“ hat, kann im Internet unter www.pakt-caritas.de oder mittels Kontaktformular im Pakt-Flyer seine Daten hinterlassen. Innerhalb von vier Wochen nach Empfang der Daten gibt es eine telefonische Rückmeldung zu einem ersten unverbindlichen Gespräch. Den Flyer erhalten Interessenten in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes in Heinsberg an der Gangolfus­straße 32, Telefon 02452/91920, oder in allen Caritas-Pflegestationen.