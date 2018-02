Kreis Heinsberg - Capella Aquisgrana gastiert im Schloss Zweibrüggen

Kreis Heinsberg. Die Capella Aquisgrana wird auf Einladung der Freunde der Kammermusik Übach-Palenberg am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr im Schloss Zweibrüggen mit dem Programm „La Belezza della Musica“ gastieren.

Im Aachener Lautenconsort Capella Aquisgrana, das 2005 von Marga Wilden-Hüsgen ins Leben gerufen wurde, erklingen die historischen Zupfinstrumente Barockmandoline, Barockgitarre, Vihuela, Chitarrino, Theorbe und Mandolone. Dazu gesellt sich der Klang der Traversflöte. Die Freude an der Musik des 14. bis 18. Jahrhunderts ist für die Musiker des Ensembles Impulsgeber für lebendiges und facettenreiches Musizieren. Weltliche, höfische und geistliche Musik, temperamentvoll-virtuose Tänze und Sonaten, ausdrucksvolle Canzonen, polyphone Werke und Solokonzerte: Die ganze Vielseitigkeit der Renaissance- und Barockzeit und auch des Mittelalters präsentiert sich im Repertoire der Capella Aquisgrana. Die Werke aus Italien, Spanien, Deutschland, den Niederlanden und England erfahren in der Instrumentierung des Ensembles reizvolle Interpretationen, die stets dem historischen Kontext gerecht werden.

Beim Übach-Palenberger Konzert entführt das Ensemble die Zuhörer in die Klangwelt des 16. bis 18. Jahrhunderts. Es erklingt ­Musik aus England, Italien und Spanien in all ihrer klanglichen und stilistischen Vielfältigkeit. Stellvertretend für alle zu Wort kommenden Komponisten und zu hörenden Kompositionen seien einige genannt: William Byrd „The Queen’s Almain“, Domenico Gabrielli „Balletti op. 1“, Cesare Negri „La Nizzarda“ und „La Spagnoleta“, Vincenzo Galileo „Saltarello“, Giulio Cesare Barbetta „Passamezzo d. Báilind Bakfark“ und Robert Johnson „Almain“.

Mit dem Namen Aquisgrana zeigt das Ensemble seine Verbundenheit zur Stadt Aachen. Marga Wilden-Hüsgen, die Leiterin des Ensembles, ist emeritierte Professorin für Mandoline und lehrte unter anderem an der Musikhochschule Köln. Sie setzt sich seit vielen Jahren für die Wiederbelebung des Spiels auf historischen Zupfinstrumenten ein und gibt damit international Impulse zur Rückbesinnung auf die alten Spieltechniken dieser Instrumente. Ihrer Forschungsarbeit ist die heutige Verbreitung der Barockmandoline zu verdanken.

Marlo Strauß wird durch das Programm führen und Interessantes über die Familie der Zupfinstrumente erzählen. Weiter sind zu hören, Sabine Will, Ricarda Schumann, und Hanne Bein-Kürten. Alle sind Meister auf ihren Instrumenten und waren bereits bei der Gründung des Ensembles dabei.

Eintrittskarten

Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro (ermäßigt sieben Euro, freier Eintritt bis 14 Jahre) sind in der Servicestelle im Übach-Palenberger Rathaus erhältlich. Kartenreservierungen sind möglich ent­weder unter Telefon 02451/9070102 oder per E-Mail an info@freunde-der-­kammermusik-uep.de.