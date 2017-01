Kreis Heinsberg.

Der traditionelle Neujahrsempfang der Grünen im Kreis Heinsberg findet am Sonntag, 15. Januar, um 14.30 Uhr in der Stadthalle in Erkelenz am Franziskanerplatz statt. Zur Jahresauftaktrede wird die Bundesvorsitzende Simone Peter erwartet, kündigte der Kreisverband von Bündnis 90 / Die Grünen am Donnerstag an.