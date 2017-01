Für die Marschmusik gibt´s Zuschüsse

Was die Teilnahme für Schützenbruderschaften am Umzug zum Bundesfest am Sonntag, 10. September, betrifft, weist Wilfried Oidtmann (Foto), Schriftführer der Vereinigten Schützenbruderschaften, darauf hin, dass eine Anmeldung nicht bei ihm, sondern ausschließlich beim Bund direkt erforderlich ist. Oidtmann hat mit der Vorbereitung des Bundesfestes alle Hände voll zu tun.

Wie von Bundesgeschäftsführer Ralf Heinrichs zu erfahren war, wird nach dem Bundesköniginnentag in Düren, etwa Mitte Juni, für die Anmeldung eine eigene Internetseite freigeschaltet: www.bhds-veranstaltungen.de. Nur über diese Seite ist für die Bruderschaften eine Anmeldung möglich.

Musikgruppen sollten sich allerdings schon jetzt direkt bei Ralf Heinrichs anmelden, da derzeit noch finanzielle Zuschüsse für Musikgruppen ausgezahlt werden können, die sich am Bundesfest beteiligen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@bund-bruderschaften.de.

Anbieter von Speisen und Getränken, die beim Bundesfest in Heinsberg gerne die Besucher von nah und fern bewirten würden, können sich ab heute direkt bei Heinz Theo Vergossen, stellvertretender Präsident der Vereinigten Schützenbruderschaften, melden, Telefon 02452/3464.