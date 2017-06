Bildungs-, Sport- und Kulturverein Kolorit feiert ein Indianerfest

Kreis Heinsberg. Der Bildungs-, Sport- und Kulturverein Kolorit hat seinen Schwerpunkt in der Integrations- und Bildungsarbeit für und mit Spätaussiedlern und anderen russischsprachigen Zuwanderern im Kreis Heinsberg.

Und gefeiert wird auch. Seit mehreren Jahren stehen die Sommerfeste unter einem Motto – und so war in diesem Jahr ein Indianerfest in Wegberg-Watern angesagt. Kultur und Natur wurden beim diesem Fest miteinander verbunden. Nachdem Kolorit-Gruppen Tänzen und Lieder dargeboten hatten, wurden viele Aufgaben und Spiele wurden an verschiedenen Stationen zu angeboten: Bogenschießen gehörte auch dazu

. Infos zum Verein und den vielen Aktivitäten gibt es im Internet unter www.bsk-kolorit.de oder bei Olga Rödiger, die unter Telefon 0178/5343029 oder per E-Mail an kontakt@bsk-­kolorit.de zu erreichen ist.