Lebenshilfe-Werkstätten begleiten und fördern 1200 Menschen mit Behinderung

Die Lebenshilfe-Werkstätten begleiten und fördern rund 1200 Menschen mit Behinderung und teils hohem Unterstützungsbedarf im Kreis Heinsberg.

Die individuelle Förderung (beruflich und persönlich) zur Teilhabe am Arbeitsleben steht im Mittelpunkt der Werkstätten.

Die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen die Lebenshilfe-Werkstätten durch zahlreiche Arbeitsplatzangebote mit vielfältigen Schwerpunkten in der manuellen Montage, Konfektionierung und Verpackung, in einer Schreinerei, Metallverarbeitung, Landschaftspflege, Küche, Konditorei oder in den fünf Lebenshilfe-Cafés im Kreis Heinsberg.

Lerne und Starte (L.U.S.T.) heißt ein neues Trainingsprogramm der Werkstätten. Mitarbeiter werden gezielt geschult und auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet.

Die Lebenshilfe engagiert sich für eine umfangreiche berufliche Förderung für jeden Menschen – unabhängig vom Unterstützungsbedarf.

Mehr Infos sind auch im Internet zu finden auf der neuen Homepage www.lebenshilfe-heinsberg.de.