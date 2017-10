Beste Rezepte im NEW-Familienplaner

Kreis Heinsberg. Ab sofort liegen in den Kunden-Centern der NEW in Erkelenz und Geilenkirchen die kostenlosen Familienplaner zum Mitnehmen aus. Der NEW-Familienplaner 2018 führt mit vielen Informationen durchs ganze Jahr.

Dazu bietet der Kalender den Familienmitgliedern Platz für Notizen, Geburtstage und Termine. Auf der Rückseite der Monatsblätter befinden sich der Jahreszeit entsprechend die besten Rezepte – natürlich auch vegetarisch – aus den NEW-Koch-Workshops. Damit die Gerichte ganz einfach nachgekocht werden können, haben die Küchenexpertinnen des NEW-Kochstudios praktische Einkaufsliste zum Abtrennen zusammengestellt.

Das Titelblatt des Kalenders zeigt die im Wechsel aus Glas- und Photovoltaikelementen gestaltete Fassade des NEW-Blauhauses auf dem Mönchengladbacher Campus der Hochschule Niederrhein. In dem Gebäude schmiedet die NEW gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs und Start-up-Unternehmen der Region an vielen innovativen Ideen – unter anderem zur Mobilität von morgen.

Als zusätzlichen Anreiz bietet der NEW-Familienplaner zwölf Rabattcoupons exklusiv für Inhaber der NEW-Card.

Da die Nachfrage nach den Kalendern erfahrungsgemäß sehr hoch ist, rät die NEW, schnell zu sein. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.