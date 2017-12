Kreis Heinsberg - Besondere Einblicke in die Propsteikirche

Turmblasen und Adventsvigil in St. Gangolf

Zum dritten Adventssonntag werden die Turmbläser des Bläserchors St. Donatus Schafhausen wieder adventliche und weihnachtliche Lieder vom Kirchturm des Selfkantdomes in Heinsberg spielen. Das traditionelle Turmblasen beginnt am 17. Dezember um 17 Uhr. „Die ganze Bevölkerung ist herzlich eingeladen zu diesem besonderen musikalischen Ereignis, welches besonders gut vom Kirch- und Burgberg zu hören ist“, so Propst Markus Bruns.

Anschließend folgt um 18 Uhr eine adventliche Vigil im Kerzenschein in der Propsteikirche St. Gangolf. Diese meditative Lichtfeier wird vorbereitet von der Messdienergemeinschaft St. Gangolf. Pfarrer René Mertens trägt meditative Texte vor. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Junge Chor St. Gangolf unter der Leitung von Regionalkantor Winfried Kleinen. Bei warmen Getränken und Gebäck soll diese besinnliche Stunde ausklingen.