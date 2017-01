Berufsstartermesse: Die 15. Auflage der Education steht bevor

Kreis Heinsberg. Die 15. Auflage der AOK-Berufsstartermesse Education ist terminiert: Sie findet am Donnerstag, 30. März, von 10 bis 15 Uhr in der Festhalle Oberbruch statt. Die Messe soll Schülerinnen und Schülern aller weiterführenden Schulen im Kreis Heinsberg wieder die Möglichkeit bieten, sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren.

Als Medienpartner wird die Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren von unserer Zeitung begleitet. Die AOK als Veranstalter hat jetzt die Einladungen an die Schulen versandt. „Vor dem Beginn der Ausbildung sollte sich jeder Bewerber ausführlich über die Möglichkeiten und das Berufsbild informieren, denn allzu häufig kommt es zum Abbruch, weil man sich das ganz anders vorgestellt hat. Hinzu kommt, dass am Ende der schulischen Ausbildung die Weichen für den beruflichen Werdegang bereits gestellt sein sollten, ehe der große Sturm auf die Ausbildungsplätze beginnt.“ Dies schrieb AOK-Projektleiter Dieter Finken.

Die Schülerinnen und Schüler sollen in lockerer Atmosphäre mit den Ausstellern ins Gespräch kommen und auf diesem Weg in den einen oder anderen Beruf hineinschnuppern. Dies könne dann ein klarer Vorteil sein gegenüber einer anonymen Online-Bewerbung oder einem ersten Bewerbungsgespräch.

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden von der AOK Rheinland/Hamburg wieder kurze Seminare zum Thema Berufsstart angeboten, in denen es um Themen wie Bewerbungsgespräche, Einstellungstests, berufliche Neigungen oder auch Bewerbungsschreiben geht.

Eine intensive Vorbereitung und eine persönliche Auseinandersetzung mit der Thematik seien für den Berufsstarter unerlässlich, schreibt die AOK an die Schulen. Im Rahmen der Berufsfindung in den Schulen biete sich der Besuch der Education zum Beispiel als Teil eines Projekts an. Das Erarbeiten von Referaten oder die Erstellung von Fragebögen, die während der Messe von den Schülern zusammen mit den ausstellenden Firmen zum Thema Ausbildung beantwortet werden können, seien nur einige Beispiele zur Vorbereitung auf eine solche Veranstaltung.

„Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit die Veranstaltung zu besuchen und sich somit schon im Vorfeld auf ihren beruflichen Lebensweg einzustimmen“, lautet der Appell der AOK an die Schulen im Kreis Heinsberg.

Infos zur Education gibt es unter Telefon 02161/913578.