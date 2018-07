Kreis Heinsberg - Berufsschul-Absolventen können den Weg mutig weitergehen

Kreis Heinsberg.

Grund zum Feiern hatten nicht nur die 27 Absolventen des „Bildungsgangs Internationale Förderklasse“, wie er am Berufskolleg Wirtschaft des Kreises Heinsberg am Berliner Ring in Geilenkirchen heißt. Auch die 76 Absolventen des „Bildungsgangs Berufsfachschule“ durften bei der gemeinsamen Feier beider Bildungsgänge im Forum des Schulkomplexes feiern.