Berufskolleg Wirtschaft freut sich über Kreismeistertitel im Fußball

Kreis Heinsberg.

Am Berufskolleg Wirtschaft des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen wurde die erfolgreiche Schulfußballmannschaft geehrt, die sich nach einem 2:0-Finalsieg gegen eine starke Mannschaft des St.-Ursula-Gymnasiums Geilenkirchen die Kreismeisterschaft in der Wettkampfklasse I gesichert hatte.