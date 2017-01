Berufsinformationstag am Berufskolleg in Erkelenz Letzte Aktualisierung: 22. Januar 2017, 11:18 Uhr

Kreis Heinsberg. Am Berufskolleg des Kreises Heinsberg in Erkelenz an der Westpromenade 2 findet am Samstag, 4. Februar, von 9 bis 13 Uhr ein Berufsinformationstag statt.