Kreis Heinsberg - Bernhard Hoëcker tritt in Geilenkirchen auf

Kreis Heinsberg.

Der beliebte Comedian Bernhard Hoëcker, der – neben vielen anderen Fernsehprojekten – vor allem seit drei Jahren in der beliebten ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ als Teamchef immer wieder mit außergewöhnlichem Wissen begeistert, kommt am Freitag, den 21.09.2018 im Rahmen der Geilenkirchener Kabarettreihe mit seinem stets aktuellen Soloprogramm „So liegen Sie richtig falsch“ in die Aula der Realschule.