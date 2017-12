Informationen

zum Kursprogramm

Das komplette Angebot finden Interessierte im neuen Kurskatalog 2018, der in Rathäusern und Geldinstituten ausliegt, sowie im Internet unter www.forum-mg-hs.de.

Informationen gibt es auch an den Standorten des Forums in Heinsberg an der Sittarder Straße 1 (Telefon 02452/9785280), Geilenkirchen-Gillrath an der Karl-Arnold-Straße 95 (Telefon 02451/9154068) und Hückelhoven am Friedrichplatz 7 (Telefon 02433/5263324).