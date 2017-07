Begas-Haus bietet kostenlose Kreativ-Workshops in den Ferien

Kreis Heinsberg. Das Museum Begas-Haus in Heinsberg bietet in den Sommerferien kostenlose Kreativ-Workshops für Jungen und Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren an. Die zwei Workshops unter dem Titel „Künstlerinnen: Dein Atelier in den Ferien“ finden vom 15. bis 18. August und vom 22. bis 25. August statt, von 14 bis 17 Uhr.

In diesem Workshop gestalten und experimentieren die Kinder mit Farben, Werkzeugen und unterschiedlichen Materialien, aber auch mit Fotografie und kreativem Schreiben. Anregungen erfahren sie durch die Werke der Künstlerfamilie Begas. Eigene Kompositionen, Geschichten und Ideen werden am letzten Workshoptag, am Freitag, in einer Finissage von 17 bis 18 Uhr, zu der Freunde und Verwandte eingeladen werden können, präsentiert. Das Land NRW fördert mit dem Programm Kulturrucksack attraktive, altersgemäße Kultur- und Bildungsangebote für die Altersgruppe von 10 bis 14 Jahren. Das Begas-Haus unterstützt diese Initiative mit den kostenlosen Kreativworkshops.