Gangelt - Bands begeistern im Gangelter Infocenter

Gangelt.

Nach der öffentlichen Probe Anfang März im Alten Rathaus der beiden Bands Atlantis und Cramp kam die Idee: Lass uns doch mal im Infocenter am Kahnweiher eine Neuauflage unter dem Titel „Rock am Rodebach“ organisieren! Gesagt, getan und umgesetzt. So fand jetzt erstmals „Rock an Rodebach“ statt.