AWO: Begegnung der Generationen

Waldfeucht-Braunsrath. Im Rahmen von Aktionstagen zeigte die AWO bundesweit, wie kreativ, bunt und vielfältig sie ist. Andreas Wagner, Geschäftsführer der AWO im Kreis Heinsberg, betont, „dass die AWO ein Verband ist, der Solidarität lebt, der zugleich traditionell und modern, der lebendig, innovativ, dynamisch und vielfältig ist“.

Für alle Generationen sei es richtig und wichtig, sich in der AWO zu engagieren. Deshalb lautete das regionale Motto in diesem Jahr: „Nachhaltigkeit – echt AWO“. In vielen Aktionen wurde das Motto umgesetzt. Den Abschluss der Aktionen markierte die Kindertagesstätte Braunsrath mit ihrem Besuch des Altenzentrums in Heinsberg.

Sie brachten einen Mixer und frische Erdbeeren mit, deren Duft sich schnell im Foyer verbreitete und Gäste anzog. Diese wurden dann auch nicht enttäuscht und mit einem vor Ort gepressten Smoothie verwöhnt.