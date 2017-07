Autos prallen gegen Radfahrer: Drei Verletzte im Kreis

Übach-Palenberg/Heinsberg-Karken. Drei Radfahrer sind in den vergangenen Tagen im Kreis Heinsberg verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Am Freitag wurde ein 77-Jähriger in Übach-Palenberg beim Abbiegen von einem Autofahrer übersehen. Am Montag kollidierte ein weiterer Wagen mit zwei Rennradfahrern.

Gegen 11.30 Uhr war der Mann auf der Friedrich-Ebert-Straße in Übach-Palenberg in Richtung Carlstraße unterwegs. An der Einmündung zum Arndtweg wurde er vom Auto der 68-Jährigen erfasst.

An der Kreuzung wollte sie nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Beim Anfahren an der Einmündung kam es dann zur Kollision. Der Senior stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Fahrradfahrer sind am Montagvormittag verletzt worden, als sie mit ihren Rennrädern in Heinsberg-Karken auf einem Wirtschaftsweg unterwegs waren. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Montag gegen 11.25 Uhr auf dem Wirtschaftsweg vom Auenhof in Richtung der Straße „Im Brühl“.

Die zwei Radfahrer fuhren leicht versetzt hintereinander her. Von rechts näherte sich auf der Straße „Im Brühl“ der 41-jährige Autofahrer. An der Einmündung des Wirtschaftsweges kam es schließlich zur Kollision des Autos mit einem der Rennradfahrer.

Als dieser stürzte, prallte der Autofahrer gegen den zweiten Rennradfahrer. Beide verletzten sich durch den Sturz und wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Einer der Männer, ein 67-jähriger Heinsberger, konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der zweite, ein 65-jähriger Waldfeuchter, musste mit schwereren Verletzungen stationär aufgenommen werden.

Die beiden Fahrer der Unfallwagen blieben unverletzt.