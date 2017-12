Kreis Heinsberg.

Das Motto der Ausstellung in der Aula des Berufskollegs Ernährung – Sozialwesen – Technik des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen lautete: „modern old-school“. Die Auszubildenden der Tischler-Oberstufe am Berufskolleg hatten zur Vorbereitung auf die näher rückende Gesellenprüfung ein Projekt mit dem Thema „Mini-Gesellenstücke“ realisiert.