Kreis Heinsberg - Ausstellung bei Jungtierbesprechung größer als in den Vorjahren

Kreis Heinsberg.

Zum dritten Mal fand die Jungtierbesprechung vom Kreisverband Heinsberg-Rur-Wurm der Rassegeflügelzüchter in Geilenkirchen-Leiffarth statt. In diesem Jahr war die Ausstellung noch größer als in den beiden vorangegangenen Jahren. Insgesamt wurden knapp 90 Tiere ausgestellt.