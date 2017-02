Ausgelassen feiern und entsprechend schützen Letzte Aktualisierung: 20. Februar 2017, 12:59 Uhr

Kreis Heinsberg. In vielen Städten bricht in den nächsten Tagen wieder der närrische Wahnsinn aus. Unter dem Motto „Schütze deine Gesundheit“ bietet die Aids-Beratung Hückelhoven der Arbeiterwohlfahrt wieder die Teilnahme an der Aktion „Schutzengel“ an.