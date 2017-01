Auftaktveranstaltung: „Reformation gestern und heute“ Letzte Aktualisierung: 26. Januar 2017, 11:20 Uhr

Kreis Heinsberg. Die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich lädt alle Interessierte zu einer Auftaktveranstaltung zum neuen Jahresprogramm am Montag, 30. Januar, von 17 bis 20 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Jülich (Düsseldorfer Straße 30) ein. Das Jahresthema lautet: „Reformation gestern und heute: Nah am Menschen, verantwortlich in der Welt: Auf gutem Grund.“