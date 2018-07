Wichtig für Entwicklung des Industriegebiets

Eine ortsdurchfahrtsfreie Anbindung an die Autobahn wird in Geilenkirchen mit großem Interesse verfolgt. Diese spielt für die Entwicklung des Industriegebiets in Lindern eine wichtige Rolle.

In Lindern könnte in Zukunft ein riesiges interkommunales Gewerbegebiet entstehen. Im Landesentwicklungsplan sind zwischen Randerath, Lindern und Brachelen 240 Hektar für flächenintensive Großindustrie vorgesehen.