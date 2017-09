Kreis Heinsberg.

Die AfD-Kreistagsfraktion greift das „Bündnis gegen Rechts“ scharf an. In einem Antrag an den Kreistag fordert die AfD, dass der Kreis Heinsberg „sofort alle Zahlungen“ an das Bündnis für Demokratie und Toleranz einstellen möge. Über diesen Antrag soll in der Kreistagssitzung am Donnerstag, 28. September, abgestimmt werden.