Kreis Heinsberg - Adventsbasar des Tierschutzvereins hilft dem Tierheim

Kreis Heinsberg.

Der Adventsbasar des Tierschutzvereins für den Kreis Heinsberg erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Leckere, hausgemachte Reibekuchen und selbstgebackene Torten in der Cafeteria sorgten für das leibliche Wohlbefinden der vielen Besucher, für die dieser Adventsmarkt im Autohaus P&A Vonderbank in Heinsberg an der Industriestraße ein fester Termin im Vorweihnachtskalender ist.