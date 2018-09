Kreis Heinsberg - Abgeordneter Oellers: 52 Termine auf Sommertour

Haase, Schiewerling und Wittke folgen Einladungen von Oellers

Christian Haase, der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands, war auf Einladung von Wilfried Oellers zu Gast im Kreis Heinsberg. Vor einer Informations- und Diskussionsveranstaltung in Hückelhoven-Doveren zum Thema „Starke Kommunen für ein starkes Land“ besuchte er West Verkehr und Kreiswasserwerk Heinsberg.

Karl Schiewerling, Vorsitzender der Rentenkommission, kam ebenfalls auf Einladung von Oellers in den Kreis und wurde begleitet vom Vorsitzenden der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland, Heinz Krumnack, und dem Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Westfalen, Christian Schöppner. Ihr Ziel: Sodermanns Automobile in Wassenberg.

Oliver Wittke, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, folgte ebenfalls einer Einladung seines Parteifreundes Oellers, referierte in der Werkbank in Heinsberg über bundesweite wirtschaftspolitische Themen und besuchte in Geilen­kirchen das Unternehmen LBBZ ­(Laser-Bearbeitungs- und Beratungszentrum).