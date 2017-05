Geilenkirchen-Teveren.

Wenn „dieser Duft nach verbranntem Kerosin“ in der Luft liegt, nimmt Raimond Schulz einen tiefen Atemzug. Wenn dann noch eine seiner Awacs-Maschinen auf der Landebahn der Nato-Airbase heruntergeht, leuchten seine Augen wie die eines Kindes am Heiligen Abend. Dabei ist es gerade erst Mai. Und Raimond Schulz in den letzten Vorbereitungen für das 35. Jubiläum der Base.