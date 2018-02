Kreis Heinsberg.

Heinz Iser und Sven Dillmann, Betreuer der Mannschaft der Gesamtschule Mönchengladbach-Neuwerk beim 28. Euregio-Schulfußballturnier der Ganztagshauptschule Hückelhoven, hatten sich den Wanderpokal etwas genauer angesehen. Der letzte Turniersieg einer Neuwerker Mannschaft in Hückelhoven datierte aus dem Jahr 2010. Am Donnerstag sorgte das Jungenteam dafür, dass wieder der Name Neuwerk eingraviert wird.