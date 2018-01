Düren - Zeitreise mit Tina Turner wird ins Haus der Stadt Düren verlegt

Düren. Die Show „Tina – The Rock Legend“ am Donnerstag, 1. März 2018, muss aus produktionstechnischen Gründen von der Arena Kreis Düren ins Haus der Stadt Düren verlegt werden. Die Tickets behalten selbstverständlich auch für den neuen Ort ihre Gültigkeit.

Tina Turner ist ein wahrer Superstar. Seit Anfang der 60er Jahre hat sie mehr als 180 Millionen Platten verkauft und zählt damit zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Ihr einzigartiges Lebenswerk feiert und ehrt die unvergleichliche Tribute-Show „Tina – The Rock Legend“ am Donnerstag, 1. März 2018, ab 20.15 Uhr live im Haus der Stadt Düren.

„Nutbush City Limits“, „What’s Love Got To Do With It“, „Private Dancer“ oder „(Simply) The Best“: „Tina – The Rock Legend“ präsentiert all ihre größten Hits und lässt ihre beeindruckende Karriere in einer großartigen Bühnenshow aufleben. Die musikalische Widmung bietet grandioses Live-Entertainment mit imposanten Choreographien, Lichteffekten, aufwendigen Kostümen und wunderbaren Projektionen der Rocklady auf großer Videowall.

Tess „Dynamite“ Smith, anerkanntermaßen das weltweit beste Tina-Turner-Tribute, verkörpert mit Löwenmähne die Rock-Lady nicht nur optisch verblüffend, sondern überzeugt Kritiker und Fans vor allem durch ihre fabelhafte und dem Original überwältigend ähnliche Stimme mit dem so berühmten Reibeisen-Klang sowie durch ihre feurige Performance, die vor Energie nur so strotzt und bei der deutlich spürbar alles aus tiefstem Herzen kommt.

Fünf Jahrzehnte Musikgeschichte

In mehr als zweieinhalb Stunden Showtime zeigt Tess D. Smith mit Top-Tänzern, Schauspielern und einer fantastischen Live-Band bei „Tina – The Rock Legend “ ihre überwältigende Bühnenpräsenz, nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch mehr als fünf Jahrzehnte Musikgeschichte – und rockt die Säle und Hallen. „Let’s Stay Together“, „Break Every Rule“, „We Don’t Need Another Hero“, „Golden Eye“ – ein Superhit von Tina Turner jagt den nächsten.

Alles präsentiert in einer aufwendigen Multimediashow mit Technik vom Feinsten, mit Fotos, Videos und Interviewsequenzen der gebürtigen Amerikanerin. „Tina – The Rock Legend“ ist eine musikalische Retrospektive über das bewegte Leben des Superstars Tina Turner, die beeindruckt und tief bewegt. Explosiv! Authentisch! Live on stage!

Tickets sind erhältlich im Ticketshop in der Arena Kreis Düren, Agentur Schiffer, Düren und in allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter Telefon 02405/40860 oder online unter www.meyer-konzerte.de.