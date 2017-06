Workshops für Mädchen in den Sommerferien

Kreis Düren. Die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen im Kreis Düren lädt in den Sommerferien immer donnerstags und einmal dienstags von 10 bis 13 Uhr unter dem Motto „Laut(er)starke Mädchen im Kreis Düren“ zu kostenlosen Workshops für Mädchen zwischen zwölf und 16 Jahren ein.

Los geht es am 20. Juli. Thema: „Schön ohne Fotoshop und Filter – mein Körper und ich.“ Wer bestimmt was Schönheit ist? Zu dick, zu dünn oder genau richtig? Oder bin ich nicht gut so, wie ich bin? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Mädchen. Am 10. August heißt es „I feel good – Liebe, verliebt sein und ein wenig Chaos.“ Warum kribbeln die Schmetterlinge so im Bauch? Verliebt, alles toll oder auch ganz schön blöd? Und kann ich immer noch ich sein?“ Am 17. August ist das Thema „Relax, kein Stress – mit mir machst du das nicht“. Es geht um Ärger, Gewalt und Mobbing: Was können Mädchen dagegen tun?

Der vierte Workshop am 22. August steht unter der Überschrift: „I‘m the boss“. Es geht um den Körper und die Stimme als Werkzeuge in Konflikten. Schreien oder flüstern? Kopf nach unten oder Kopf nach oben? Ich bin stark und hab so Einiges drauf, lautet die Botschaft.

„Keep cool – kein Bock auf Zoff” ist der Workshop am 24. August überschrieben. Angesprochen warden die Fragen: Stress mit Freunden, Geschwistern oder Eltern? Ruhig bleiben oder doch lieber laut werden? Wie packe ich meinen Notfallkoffer?

Am Mittwoch, 28. Juni, findet für alle interessierten Mädchen und deren Eltern von 16 bis 18 Uhr in der Beratungsstelle eine Infosprechstunde statt. Anmeldungen zu den Workshops werden bis Montag, 3. Juli, per E-Mail an info@frauenberatungsstelle-juelich.de oder unter Telefon 02461/58282 erbeten. Die Workshops können einzeln gebucht werden.