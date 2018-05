Düren/Linnich - Wohnung, Auto und Container bei zwei Feuern ausgebrannt

Düren/Linnich. Eine Wohnung, ein Schuppen und ein Auto sind am Dienstagnachmittag in Linnich komplett ausgebrannt. In Düren kam es bereits in der Nacht zuvor zu einem Feuer an Altkleidercontainern. In diesem Fall vermutet die Polizei, dass der Brand mutwillig gelegt wurde.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, wurden die Beamten und die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr zu den brennenden Containern an der Kölner Landstraße in Düren gerufen. Etwa in Höhe eines Discounters standen vier am Straßenrand aufgestellte Sammelboxen in Flammen.

Aufgrund der Umstände geht die Polizei davon aus, dass unbekannte Täter die Container mutwillig in Brand gesetzt haben. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen bislang jedoch noch nicht vor.

In Linnich kamen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses unverletzt davon. Der Schrecken und der finanzielle Schaden sind jedoch beachtlich. An welcher Stelle der Brand ausbrach, ist derzeit Teil der Ermittlungen. Die Folgen der Flammen sind jedoch eindeutig: Eine Wohnung des Hauses an der Mahrstraße brannte völlig aus, ebenso ein angrenzender Schuppen mitsamt einem darin geparkten Auto und einem Roller.

Eine weitere Wohnung wurde bei den Löscharbeiten beschädigt. Der gesamte Schaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.