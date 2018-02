Kreis Düren - Wer selbstlos hilft, ist ein Gewinn für die Gemeinschaft

Kreis Düren. Bereits zum 18. Mal verleiht der Kreis Düren Ehrenpreise für soziales Engagement. Geehrt werden Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine, die sich über eine längere Zeit vorbildlich im sozialen Bereich engagiert haben, etwa für Senioren, ausländische Mitmenschen, für Kinder und Jugendliche oder für kranke oder Menschen mit Behinderung.

Geehrt werden kann jedoch nur, wer dazu vorgeschlagen wird. Und das kann jeder. Bis Freitag, 9. März, erbittet der Kreis Düren schriftliche Vorschläge. Jeder Vorschlag ist ausführlich zu begründen. „Jeder, der selbstlos hilft, ist ein Gewinn für die Gemeinschaft“, erklärten die Initiatoren des Preises. Um den Herausragenden unter ihnen öffentlich zu danken und sie anderen als Vorbild zur Nachahmung zu empfehlen, hat Landrat Wolfgang Spelthahn die Ehrenpreisverleihung ins Leben gerufen. Neben einer Urkunde erhalten die 25 Preisträger je 250 Euro.

Die öffentliche Preisverleihung findet am Mittwoch, 16. Mai, während einer Feierstunde in der Kulturhalle Langerwehe statt. Darüber hinaus hat die Entwicklungsgesellschaft Indeland den „Indeland-Preis“ ausgelobt. Mit ihm werden Personen, Gruppen oder Vereine gewürdigt, die sich im Indeland in vorbildlicher Weise ehrenamtlich engagieren. Zum Indeland gehören die Kommunen Aldenhoven, Eschweiler, Inden, Jülich, Langerwehe, Linnich und Niederzier. Auch zur Verleihung des „Indeland-Preises“ werden Vorschläge bis zum 9. März erbeten. Über die Auswahl der Preisträger entscheidet eine aus dem Landrat und Vertretern der Kreistagsfraktionen bestehende Jury. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vorschläge für die Preise können unter www.kreis-dueren.de/ehrenpreis eingereicht werden oder sind per Post zu richten an: Den Landrat des Kreises Düren, Stabsstelle für Kreistagsangelegenheiten und Kultur, 52348 Düren. Fragen beantwortet Heidi Hillebrandt, Telefon 02421/22-2338, Vorschläge per E-Mail an: h.hillebrandt@kreis-dueren.de.