Väter und Kinder zieht es mit dem Zelt ins Reich der Mitte Letzte Aktualisierung: 23. Juni 2017, 13:47 Uhr

Kreis Düren. Das Amt für Demografie, Kinder, Jugend, Familien und Senioren des Kreises Düren bietet auch in diesem Jahr wieder ein Zeltwochenende für Väter mit ihren Kindern an. Die Maßnahme findet von Freitag, 15. September, ab 17 Uhr, bis Sonntag, 17. September, gegen 15 Uhr auf dem kreiseigenen Jugendzeltplatz „Finkenheide“ in Kleinhau statt.