Kreis Düren - Terminkalender für Gründer und Unternehmer bietet mehr als 30 Angebote

Kreis Düren. Das Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung bietet – neben der individuellen Beratung – auch in diesem Jahr wieder mehr als 30 Veranstaltungen für Unternehmer und Gründungsinteressierte an.

Dabei werden Veranstaltungen für jeden Unternehmenszyklus angeboten. Von der Existenzgründungsberatung über Finanzierungsworkshops bis zu Veranstaltungen zu Personalführungsfragen, Marketing oder Mobilität ergänzt um Netzwerkveranstaltungen für bestehende Betriebe bietet die Wirtschaftsförderung einen bunten Strauß an unternehmerischen Themenschwerpunkten an.

„Die verschiedenen Veranstaltungsformate spiegeln auch die Vielfalt der Aufgabenfelder der Wirtschaftsförderung wider“, so Landrat Wolfgang Spelthahn. Die Wirtschaftsförderung des Kreises Düren versteht sich als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Verwaltung, Kommunen und Bürgerschaft. Im Fokus stehen der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Steigerung der Wirtschaftskraft und der Lebensqualität. Das Aufgaben- und Beratungsangebot der Wirtschaftsförderung hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, und parallel dazu entwickelte sich auch deren Veranstaltungsangebot. Aktuelle Schlagworte wie Digitalisierung, Mobilität und Innovation sind deshalb ebenso in dem Veranstaltungskalender zu finden wie die Klassiker Marketing und Finanzen.

Jahresprogramm online einsehbar

„Ich freue mich besonders“, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn, „dass wir neben den Veranstaltungsklassikern wie Existenzia und Gründungssprechtag in diesem Jahr mit der Visitenkartenparty am 21. November ein Highlight anbieten können, welches sicherlich wieder rund 250 Unternehmer in das Technologiezentrum Jülich locken wird.“ Die Netzwerkveranstaltung bietet Unternehmern unter anderem mit Online-Datenbank, Ausstellermesse und Speed Dating bereits zum neunten Mal eine ideale Plattform zum Netzwerken in der eigenen Region.“ Nähere Informationen zur Visitenkartenparty 2018 unter: www.visitenkartenparty-2018.de.

Das komplette Jahresprogramm ist auf der Homepage des Kreises Düren unter www.kreis-dueren.de und unter der Rubrik Wirtschaft abrufbar. Es ist zudem möglich, das Jahresprogramm auch kostenfrei per Telefon Telefon 0242122/16467 oder E-Mail an amt61@kreis-dueren.de anzufordern.