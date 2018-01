SPD: „Deutlich mehr Eintritte in die Partei“ Letzte Aktualisierung: 29. Januar 2018, 16:23 Uhr

Kreis Düren. Von der bundesweiten Eintrittswelle in die SPD profitieren auch die Genossen im Kreis Düren. „Seit dem Parteitag zur ‚GroKo‘ verzeichnen wir deutlich mehr Eintritte in die Partei“, bestätigte am Montag auf Anfrage unserer Zeitung SPD-Unterbezirksgeschäftsführer Carsten Ganser.