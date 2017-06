Düren.

Nicht menschenleer, aber auch nicht gut besucht – so könnte man die Dürener Innenstadt am Nachmittag beschreiben. Um dem Einzelhandel wieder zu mehr Kaufkraft zu verhelfen, setzt der Einzelhandelsverband Aachen-Düren-Köln auf die vier Sonntage im Jahr, an denen die Geschäfte einer Stadt nach NRW-Gesetz öffnen dürfen.