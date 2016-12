Jülich.

Mit einem kompletten Anfuhrtag hat sich die Rübenkampagne 2016 am Mittwoch, dem 99. Kampagnentag, von den Straßen im Jülicher Land und darüber hinaus verabschiedet. Am Nachmittag gegen 15 Uhr stellten die ersten Lademäuse ihre Tätigkeit ein und am Abend gegen 20 Uhr hatten auch die letzten „Mäuse“ ihr Tagwerk erledigt.