Kreis Düren.

Panzer in der Arena Kreis Düren – kein kriegerischer Akt, lediglich ein Angriff auf die Lachmuskeln. Dieter Tappert alias Paul Panzer präsentierte am Wochenende sein Comedyprogramm „Glücksritter... vom Pech verfolgt“. Und die strömten in Massen an den beiden Tagen in die Arena, um den naiv-liebenswerten Blümchenhemdträger einmal live zu erleben.