Jülich/Düren. Das nach dem Sportplatzsturm abgebrochene Bezirksliga-Fußballspiel zwischen Grün-Weiß Welldorf-Güsten und den Sportfreunden Düren wird Anfang Mai nachgeholt.

Die Partie am Sandweg findet am Donnerstag, 4. Mai (Anstoß 19.30 Uhr), statt. Über 20 Männer hatten am 6. November den Platz in Welldorf-Güsten gestürmt und mit Baseballschlägern gezielt Spieler beider Vereine angegriffen. Neun mutmaßliche Täter wurden ermittelt und angeklagt.