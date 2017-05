Der Zeitplan der drei Tage am Raffelsberg

Mit dem 28. Flutlicht-Motocross startet der MSC Kleinhau am Freitag, 26. mai, in das Rennwochenende. Ab 15.30 Uhr stehen die Trainingsfahrten an, ab 18.10 Uhr die Rennen. Die Siegerehrung findet gegen 1 Uhr im Festzelt statt.

Ab 8 Uhr wird am Samstag trainiert. Die Rennen beginnen um 10.50 Uhr. Für 18.30 Uhr ist die Ehrung der besten Fahrer vorgesehen.

Ab 8.10 Uhr stehen die ersten Trainingsfahrten am Sonntag auf dem Programm. Die Rennen werden ab 10.35 Uhr absolviert. Die Siegerehrung an diesem letzten Veranstaltungstag ist für 18 Uhr geplant.