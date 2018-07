Nordeifel.

Der Mond machte es am Freitagabend an so manchem Ort in der Eifel spannend, denn zunächst war er – wie etwa in Strauch und Steckenborn – nicht zu sehen. Aber dann, als er schon eine ganze Weile voll im Schatten der Erde lag, lichteten sich die dünnen Wolken und gaben den Blick auf das Naturschauspiel frei.