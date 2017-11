Kreis Düren - Leiteren der Aids-Beratungsstelle hat Betroffene fest im Blick

Aids-Beratung am Freitag auf dem Weihnachtsmarkt

Die Deutsche Aids-Stiftung geht davon aus, dass in Deutschland rund 85.000 Menschen mit dem HI-Virus leben. Rund 3200 Menschen infizieren sich jedes Jahr neu.

Anlässlich des Welt-Aidstages werden die Caritas-Suchtberatung und das Kreisgesundheitsamt am Freitag an einem Stand auf dem Dürener Weihnachtsmarkt über Aids und HIV informieren. Schülerinnen des St.-Angela-Gymnasiums sammeln Spenden und verteilen rote Aids-Schleifen an die Menschen.