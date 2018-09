Kreis Düren.

Mitreden und gehört werden: Für Jugendliche ist das manchmal gar nicht so leicht. Andersherum ist es aus der Perspektive von Erwachsenen, ganz besonders in der Welt der Politik, oft schwer zu erkennen, was Jugendliche wirklich brauchen und wollen. Der Kreis Düren möchte deshalb nun rund 700 junge Bürger aus Düren und Umgebung direkt befragen.