Heimbach.

„Wir stehen völlig ratlos da.“ Hans Doncks, Regionaldekan und Pfarrer in Heimbach, merkt man an, wie betroffen er von der Schließung der Abtei Mariawald ist. Am Dienstagnachmittag hatte der Päpstliche Kommissar Abt Bernardus Peeters offiziell das Aus von Deutschlands einzigem Trappistenkloster bekanntgegeben.