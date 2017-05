Kreis Düren.

Professor Karl Manfred Rennertz ist total konzentriert. Der gebürtige Langerweher, der seit 1981 ein Atelier in Baden-Baden und seit 13 Jahren eine Professur für Bildhauerei an der Fachhochschule in Detmold hat, steht im Hof des Töpfereimuseums und bearbeitet mit einer Axt einen dicken, hohen Baumstamm.